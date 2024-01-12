«Ми моніторимо цю ситуацію 24/7», – Синєгубов про можливий наступ з Бєлгорода

У порівнянні з минулим тижнем, кількість штурмових та наступальних дій російських окупантів на Куп’янському напрямку зменшилась. Утім, ворог продовжує накопичувати війська на цьому напрямку.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі обласної військової адміністрації.

«За останню добу наші воїни відбили 2 ворожі атаки поблизу Синьківки Куп’янського району. Це свідчить про те, що все ж таки свій наступальний потенціал ворог ще не поновив, хоча ми цього очікуємо.

З огляду на ту концентрацію військ, яку ворог накопичує, наміри щодо захоплення Синьківки та подальшого можливого блокування міста Куп’янськ все ж таки залишаються. Українські захисники контролюють ситуацію», – зазначив Олег Синєгубов.

Також начальник Харківської ОВА прокоментував можливий наступ ворога з Бєлгородського напрямку.

«Ми фіксуємо там присутність певної кількості військ, однак це носить, скоріше, демонстраційний характер. І знову ж таки тих сил та засобів, які свідчили б про намір ворога іти в штурм наразі немає.

Однак ми моніторимо цю ситуацію 24/7 для того, щоб реагувати на ті виклики, які можуть бути», – додав Олег Синєгубов.

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