Минулої доби на Харківщині сталося 18 пожеж

Протягом минулої доби окупанти продовжили обстріли прикордонних і прифронтових районів Харківщини, а також терор мирного населення Харкова.

Вони спричинили 11 пожеж: 4 у Вовчанському районі, 1 в Ізюмському, решту – на об’єктах цивільної інфраструктури Харкова, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

У місті Вовчанську рятувальники ДСНС та вогнеборці МПК загасили 4 пожежі, 3 з який у приватному секторі й 1 на території приватного підприємства.

Внаслідок влучання снарядів також сталися значні пошкодження житлових будинків і нежитлових споруд. Загальна площа пожеж склала близько 500 кв.м.

У селі Борова ворог також влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу.

Загоряння приватного будинку на пл. 10 м кв. З-під завалів вилучено тіло чоловіка та жінки (цивільні).

Вулиця Центральна, пошкоджено господарчу споруду, та приватний будинок.

Вилучено з-під завалів 5 чоловік, у тому числі 1 загиблого.

Надвечір 30 грудня росія обстріляла центр Харкова, вкотре вдаривши по цивільній інфраструктурі.

Рятувальники на місцях влучань ліквідували декілька осередків пожеж, зокрема у двоповерховій будівлі на площі 100 квадратних метрів.

Евакуювали 8 людей та надали домедичну допомогу потерпілим. Працювали 59 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС.

Вночі 31 грудня загарбники завдали чотирьох ударів безпілотниками по центральній частині міста Харкова.

Зафіксовані руйнації та пошкодження адміністративних, житлових та інших будівель.

Сталося 4 пожежі. Загальна їх площа склала близько 1000 кв.м. На місцях влучень працювали підрозділи ДСНС. 2 осередки займання вже ліквідовано.

Наразі триває ліквідація пожежі на даху двоповерхової будівлі.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 37 вибухонебезпечних предметів.

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