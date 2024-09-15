На часі ставити питання про розробку ЄС програм повернення українців, – МЗС

Міністерство закордонних справ України працює з європейськими партнерами з метою створення умов та ініціатив для сприяння поверненню українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному», – зауважив міністр.

Міністерство закордонних справ України продовжує роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців, які мають намір повернутися на батьківщину.

Зокрема про такі стратегії йшлося нещодавно на переговорах глави МЗС України з Єврокомісаркою із внутрішніх справ ЄС Ілвою Йоханссон.

На переконання міністра МЗС України Андрія Сибіги, відповідні ініціативи мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб українці за кордоном робили поінформований вибір на користь повернення.

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