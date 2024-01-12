На Чугуївщині викрито жінку, яка чекала на окупацію України

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 48-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними дізнання, мешканка села Верхня Писарівка Чугуївського району виявилась активною шанувальницею «русского освобождения».

Жінка закликала односельців підтримувати дії держави-агресора.

Вона не приховувала своєї позиції серед місцевих мешканців.

Колаборантка казала, що мріє про те, щоб російська федерація захопила не тільки Харківський регіон, а й всю Україну.

Правоохоронці викрили жінку.

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