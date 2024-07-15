На Донеччині загинув розвідник з Харківської області

На війні з рф загинув житель селища Близнюки Харківської області Микола Коровашкін.

Про це повідомили в Близнюківській селищній раді.

Загиблий працював на залізниці, потім – будівельником. До лав ЗСУ добровільно долучився у 2023 році. Служив розвідником розвідувального взводу однієї з військових частин.

«Брав участь у боях на найгарячіших ділянках фронту. Свій останній бій захисник прийняв 10 липня поблизу села Григорівка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

У 48-річного захисника залишилася дружина, двоє дітей та однорічна онука.

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