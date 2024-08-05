На фронті загинув десантник з Харківщини

На війні з росією загинув стрілець парашутно-десантної роти, житель села Пʼятигірське Ізюмського району Харківської області Максим Бабан.

Про це повідомили в Донецькій селищній територіальній громаді.

Після закінчення школи у 2002 році чоловік був призваний на військову службу до Збройних Сил України. Останні два роки працював на підприємстві «Племінний завод «Курганський», звідки був призваний до лав ЗСУ 16 квітня 2024 року.

Максим Бабан загинув 1 серпня 2024 року в бою поблизу населеного пункту Карлівка Покровського району Донецької області. За кілька місяців захиснику мало виповнитися 40 років.

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