На Ізюмщині внаслідок обстрілу окупантів загинули двоє мирних жителів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
За даними слідства, 31 грудня близько 00:20 під обстрілом з боку зс рф опинилось селище Борова Ізюмського району.
Повністю зруйновано житловий будинок.
Загинули 55-річна жінка та чоловік 56 років: рятувальники дістали їх тіла з-під завалів.
Пошкоджено низку прилеглих приватних домоволодінь та господарчих споруд.
Щодо виду зброї правоохоронцями попередньо встановлено, що ворог бив по селищу з РСЗВ.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
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