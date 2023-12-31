На Ізюмщині внаслідок обстрілу окупантів загинули двоє мирних жителів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 31 грудня близько 00:20 під обстрілом з боку зс рф опинилось селище Борова Ізюмського району.

Повністю зруйновано житловий будинок.

Загинули 55-річна жінка та чоловік 56 років: рятувальники дістали їх тіла з-під завалів.

Пошкоджено низку прилеглих приватних домоволодінь та господарчих споруд.

Щодо виду зброї правоохоронцями попередньо встановлено, що ворог бив по селищу з РСЗВ.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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