Україна

На Харківщині пенсіонер підпалив власну квартиру

Автор Галина Шподарева
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22 березня о 16:02 у місті Лозова Харківської сталася пожежа у квартирі на другому поверсі житлової п’ятиповерхівки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця виклику виїхали два оперативні відділення на автоцистернах та одна автодрабина.

По прибуттю вогнеборці встановили, що у квартирі горіло сміття у ванній кімнаті на площі 3 кв. м. Під час проведення розвідки вогнеборці врятували 77-річного чоловіка.

Вогонь був локалізований о 16:21 та ліквідований повністю о 16:40.

Причина виникнення загоряння: необережність під час паління.

На Харківщині пенсіонер підпалив власну квартиру 7

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