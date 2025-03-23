На Харківщині пенсіонер підпалив власну квартиру

22 березня о 16:02 у місті Лозова Харківської сталася пожежа у квартирі на другому поверсі житлової п’ятиповерхівки.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
До місця виклику виїхали два оперативні відділення на автоцистернах та одна автодрабина.
По прибуттю вогнеборці встановили, що у квартирі горіло сміття у ванній кімнаті на площі 3 кв. м. Під час проведення розвідки вогнеборці врятували 77-річного чоловіка.
Вогонь був локалізований о 16:21 та ліквідований повністю о 16:40.
Причина виникнення загоряння: необережність під час паління.
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