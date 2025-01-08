На Харківщині 113 бригада відбила наступ росіян: знищено дві БМП та 20 окупантів

Підрозділи 113-ї окремої бригади територіальної оборони, а також підрозділи, які перебувають у її оперативному підпорядкуванні, відбили чергову атаку окупантів на Вовчанському напрямку.

Про це повідомили в 113-й окремій бригаді ТрО.

За даними військових, під час бойових дій ворог зазнав значних втрат. Зокрема, ліквідовано 20 окупантів, ще 11 поранені. Також знищено дві бойові машини піхоти БМП-3.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на Харківському напрямку окупанти намагалися чотири рази просунутись в районі Вовчанська та Тихого.

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