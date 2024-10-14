На Харківщині 3 ОШБр нищить російську піхоту та палить бронетехніку: відео

Бійці 3-ї ОШБр показали нові втрати ворога на рубежах Харківщини. Дронами бійці Третьої штурмової бригади уразили ворожі БМП, МТ-ЛБ та міномет.

Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді.

«Підірвали будівлю, укриття з піхотою. А з вогнеметного дрона полили зеленку, в якій були заховані їхні позиції, щоб в останні хвилини життя росіян вони бігали й метушилися», – йдеться в повідомленні.

Ударів по окупантах завдав екіпаж пілотів Overhead з батальйону безпілотних систем.

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