На Харківщині 93 ОШБр залишила окупантів без рідкісного мінного загороджувача

4 січня у ході відбиття штурму на Куп’янському напрямку батальйон ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр уразив рідкісний ГМЗ-3 – гусеничний мінний загороджувач.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

Атаки відбувались в районі села Загризове на південь від міста Куп’янськ.

Під час штурму противник вчергове намагався розширити клин свого плацдарму на лівому березі річки Оскіл, але зазнав поразки. Батальйон «Ахіллес» зупинив сім одиниць броньованої техніки.

Знищено: танк Т-72, 3 БМП, МТ-ЛБ; уражено – ГМЗ, БМП.

До цього моменту, за даними осінтерів проєкту ORYX, було зафіксовано втрату армією рф лише шести подібних машин.

ГМЗ-3 призначений для механізованого протитанкового мінування в ході бою. Може перевозити до 208 мін і створювати мінні поля з рекордною швидкістю: за 10-20 хвилин ГМЗ-3 здатен «засіяти» смугу завдовжки 1-2 кілометри, залежно від типу мін.

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