На Харківщині авіаударів зазнали Куп’янськ та Іванівка

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 вересня. 574 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Минулої доби російська федерація атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 28 знищено засобами протиповітряної оборони України. Від цинічного ракетного удару постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок таких терористичних дій кремля є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 9 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Авіаційних ударів зазнали Леонівка, Попівка Чернігівської області; Грабовське Сумської області; Іванівка, Куп’янськ Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Левадне, Мала Токмачка Запорізької області; Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала одного удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, один склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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