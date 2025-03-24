На Харківщині бійці полку «Ахіллес» знищили два російські танки, три вантажівки та спецтехніку

429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» завдав ударів по окупантах на Харківщині. Знищено ворожу техніку разом із загарбниками.
Про це повідомив командир підрозділу Юрій Федоренко.
Уражено два танки, гусеничний мінний загороджувач (ГМЗ) та три вантажні авто.
Сімох окупантів ліквідовано, ще чотирьох – поранено.
Нагадаємо, на Харківському напрямку за добу, що минула, ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. ЗСУ зупинили штурмові дії противника у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”