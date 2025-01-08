На Харківщині був зареєстрований випадок дирофіляріозу

У селищі Донець Ізюмського району зареєстровано випадок дирофіляріозу у жінки 1978 р.н.

Про це повідомляє Харківській обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Хвора звернулася за медичною допомогою зі скаргами на відчуття стороннього тіла та почервоніння правого ока й переміщення припухлості на правій повіці ока.

В цей же день було проведено оперативне втручання в КНП БМР ХО «Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» й видалено гельмінта, якого ідентифіковано в паразитологічній лабораторії нашої установи, як Dirofilaria repens (3,5 см).

В осередку, за місцем проживання хворої, проведено епідеміологічне обстеження та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів, зазначають у Центрі.

Медики нагадують, що людина заражається тільки при укусі комарів.

В організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть, досягаючи значних розмірів (до 30 см). У зв’язку з цим, клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь – який період року. Клінічні симптоми дирофіляріозу різноманітні, але основними є наявність почервоніння, припухлостей, свербіння, в різних ділянках тіла, відчуття наявності стороннього тіла та «повзання» під шкірою.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”