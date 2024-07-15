На Харківщині чоловік відбуватиме покарання за ґратами за ухилення від призову на військову службу

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 27-річного чоловіка в ухиленні від призову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років 1 місяця позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканець села Борівське Куп’янського району, бувши військовозобов’язаним і у квітні 2023 року визнаним придатним до військової служби, після одержання повістки без поважних причин не з’явився у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого проходження служби.

При цьому обвинувачений належним чином був повідомлений про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації, оголошеної Указом Президента України.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд Харкова. Вирок набрав законної сили.

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