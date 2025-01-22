На Харківщині чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину: йому призначили 9 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 31-річного чоловіка у зґвалтуванні, вчиненому відносно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

Йому призначено покарання у виді девʼяти років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що пізно ввечері 15 листопада 2024 року у місті Зміїв Чугуївського району фігурант, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, побачив 17-річну дівчину, яка поверталась додому.

Чоловік наздогнав неповнолітню, стиснув рукою обличчя, повалив на землю та зґвалтував.

16 листопада правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

У судовому засіданні обвинувачений пояснив, що проживав в місті Зміїв. Його дружина виїхала з України через збройну агресію рф та не повернулась. Він почав жити з іншою жінкою, хоча був досі офіційно одруженим.

Чоловік дізнався, що начебто нова обраниця йому зраджує та через це напився. Коли він повертався додому, будучи вже у стані алкогольного спʼяніння, побачив потерпілу. Як додав зловмисник, його «переклинило». Свою вину фігурант визнав повністю та щиро розкаявся.

Обвинувальний вирок винесено Зміївським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

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