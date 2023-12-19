На Харківщині ДСНСники рятували фуру з гуманітаркою

19 грудня рятувальники ДСНС з Куп’янська надали допомогу водієві вантажівки DAF, який не зміг самостійно здолати заледенілу ділянку дороги в райцентрі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Важка фура забуксувала на обочині, а її напівпричіп частково перекрив рух проїзною частиною. Вона везла понад 20 т гуманітарного вантажу. Щоб його доставити до місця призначення, рятувальникам довелось застосувати свій автомобіль підвищеної прохідності.





Врешті надзвичайники витягли фуру з льодяної пастки на рівну дорогу і вона змогла самостійно продовжити рух.

За прогнозами Харківський регіональний центр з гідрометеорології , протягом 20 грудня на Харківщині очікується слабкий туман, а на дорогах ожеледиця.





Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”