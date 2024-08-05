На Харківщині енергетики відновили електропостачання після обстрілу Чугуївського району

Фахівці Чугуївського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» повернули в село Піщане: будинки в населеному пункту були знеструмлені вночі 4 серпня внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Через бойові дії було пошкоджено високовольтну лінію поблизу населеного пункту, що призвело до відключення 17 підстанцій та знеструмлення 171 споживача.

«Бригада Чугуївського РЕМ оперативно виїхала на місце та виконала необхідні аварійно-відновлювальні роботи. Всі знеструмлені споживачі були заживлені», – повідомив начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов.

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