На Харківщині ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації

Служба безпеки разом з Національною поліцією в результаті спільної спецоперації ліквідували на Харківщині чергову корупційну схему безпідставного отримання статусу особи з інвалідністю та ухилення від мобілізації.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, головним організатором злочинної схеми був 54-річний місцевий мешканець, який раніше був засуджений та відбував покарання за умисне вбивство. Він залучив до протиправної діяльності більш як десять спільників, серед яких були медичні працівники комунальних закладів охорони здоров’я, співробітники нині розформованих МСЕК, а також адвокати та колишні співробітники правоохоронних структур.

Встановлено, що кожний з учасників оборудки виконував заздалегідь узгоджені злочинні обов’язки. Посередники підшукували клієнтів, медичні працівники безпосередньо створювали фіктивну медичну документацію, співробітники МСЕК на підставі фіктивних документів приймали рішення про присвоєння інвалідності, а організатор – координував їхні дії та розподіляв грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Переважно, «клієнтами» зловмисників були чоловіки призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації та отримати право на виїзд за кордон, або близькі родичі таких чоловіків.

Вартість таких послуг становила від 5 до 8 тис. доларів США в залежності від терміновості та «складності» замовлення.

За попередніми оцінками СБУ, цією протиправною схемою встигли скористалися близько 100 осіб призовного віку.

В рамках спецоперації правоохоронці одночасно провели 36 санкціонованих судом обшуків за місцями мешкання фігурантів, у медичних закладах, у районній медико-соціальній експертній комісії в м. Харкові, а також у «клієнтів», які скористалися протиправними послугами.

Під час слідчих дій вилучено понад 500 справ осіб призовного віку, військово-облікові документи, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності. Також вилучено гроші у сумі майже півмільйона доларів США, які ймовірно були здобуті злочинним шляхом.

За результатами слідчих дій співробітники СБУ затримали організатора та трьох найбільш активних його спільників, у тому числі адвоката.

Наразі на підставі зібраних Службою безпеки доказів цим учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до цієї злочинної схеми.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”