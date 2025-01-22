На Харківщині окупанти атакують біля шести населених пунктів, ЗСУ відбили 11 штурмів за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 січня. Розпочалася 1064 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 121 боєзіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 70 авіаударів, скинувши 90 КАБів. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, зокрема 151 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2899 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаударів в районах населених пунктів Грем’яч, Славгород, Середина Буда, Мурав’ї, Бучки, Вовчанські Хутори, Глушківка, Надія, Новосергіївка, Ступочки, Майське, Дружба, Костянтинівка, Торецьк, Новоандріївка.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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