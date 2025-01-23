На Харківщині окупанти сім разів штурмували на Куп’янському напрямку: де ЗСУ відбивали атаки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 23 січня. Розпочалася 1065 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 115 бойових зіткнень. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 КАБів. Крім цього, здійснили більш ніж 5200 обстрілів, з них 117 – з реактивних систем залпового вогню, та задіяли для уражень 2487 дронів-камікадзе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки.

На Харківському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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