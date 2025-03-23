На Харківщині окупанти вісім разів намагався прорвати оборону ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 23 березня. Розпочалася 1124 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, скинувши 122 КАБи. Крім цього, здійснив 6689 обстрілів, зокрема 146 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

Краснопілля, Тур’я, Михайлівка, Угроїди, Петрушівка Сумської області;

Єлизаветівка, Сергіївка, Покровськ Донецької області;

Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Комишуваха Запорізької області;

Ольгівка Херсонської області.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”