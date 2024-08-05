На Харківщині п’яний водій влаштував масштабну ДТП: тяжких травм зазнав пішохід

31 липня у місті Богодухів Харківської області 21-річний водій BMW, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись вулицею Соборною, не обрав безпечну швидкість та здійснив наїзд на 48-річного пішохода, який у цей час знаходився на краю проїжджої частини. Також відбулось зіткнення з чотирма припаркованими автівками.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Травмованого чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

Попередньо встановлено, що показник вмісту алкоголю в крові водія складає 1,66%.

«Сівши за кермо у стані алкогольного сп’яніння, водій створив небезпеку для інших учасників дорожнього руху, не враховував дорожню обстановку, не дотримувався безпечної швидкості та інтервалу, тобто порушив п.п. 1.5, 2.3, 2.9, 12.1 та 13.1 Правил дорожнього руху України», – зазначили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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