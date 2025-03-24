На Харківщині під час випалювання трави пролунав вибух: постраждав чоловік

24 березня у селі Огурцівка Шевченківської громади Куп’янського району Харківщини під час випалювання сухої трави стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У результаті вибуху постраждав 46-річний чоловік. Постраждалий дістав незначні травми та від подальшої госпіталізації відмовився.

У ДСНС нагадують жителям Харківщини про високу мінну небезпеку.

«Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. Заборонено спалювати сухостій, там теж можуть бути вибухонебезпечні предмети», – йдеться в повідомленні.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

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