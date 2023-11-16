На Харківщині підприємство зобов’язали повернути 700 тис. грн, незаконно отримані за електроенергію

Управлінням освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області в 2021 році проведено відкриті торги по закупівлі електричної енергії. Переможцем торгів було визнано ТОВ, з яким і укладено договори щодо постачання електроенергії на суму понад 12 млн грн.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Надалі було укладено додаткові угоди до цих договорів, якими суттєво зменшено обсяги предмета закупівлі і збільшено ціну за одиницю товару. На підставі цих додаткових угод замовник «переплатив» ТОВ-постачальнику електроенергії понад 700 тис. грн.

Однак укладення додаткових угод проведено безпідставно, не відповідає очікуванням замовника щодо витрачання бюджетних коштів і тендерній документації, зокрема вимогам ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а тому їх слід визнати недійсними.

У результаті повністю нівельовано результати відкритих торгів, адже держава втратила можливість скористатися пропозиціями інших учасників, але електричну енергію по ціні, запропонованій переможцем тендеру, закупити так і не змогла.

Суд задовольнив позовну заяву Лозівської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави про визнання недійсними додаткових угод та стягнення з ТОВ безпідставно сплачених бюджетних коштів у повному обсязі.

Триває строк на апеляційне оскарження.

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