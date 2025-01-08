На Харківщині поліція встановлює свідків ДТП із потерпілими

Аварія сталася 29 листопада близько 18:25 у місті Лозова поблизу будинку культури, в напрямку від проспекту Перемоги до вулиці Кирова.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
38-річний водій транспортного засобу Daewoo скоїв наїзд на 66-річну жінку, яка перетинала проїжджу частину. Внаслідок аварії постраждалу доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.
На даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні.
«Всіх свідків та очевидців ДТП просимо звернутись за телефоном 099-929-80-62 або до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: місто Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 7, до майора поліції Коляди Олега Юрійовича», – наголошують у поліції.
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