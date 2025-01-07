На Харківщині повідомили про підозру крадію дротів з ліній електропередач

Чоловік протягом трьох місяців викрадав дроти з повітряних ліній електропередачі у селі Граково.
На його рахунку вісім фактів крадіжок, повідомляє поліція Харківської області.
Загальна сума збитків становить понад 26 тисяч гривень.
Наприкінці вересня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівників АТ «Харківобленерго» про крадіжку дротів з восьми прогонів лінії електропередачі в одному із сіл району.
В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 65-річний місцевий мешканець. Чоловік за допомогою спеціального обладнання влізав на опори прогонів лінії електропередачі та обрізав фазні дроти. Їх загальна довжина склала понад 1600 метрів.
Викрадене він здав до пункту прийому металобрухту. Отримані гроші витратив на свої потреби.
Слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.
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