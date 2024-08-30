На Харківщині працівник держпідприємства зберігав дитячу порнографію: чоловіку загрожує позбавлення волі

Працівник одного з державних підприємств Харківської області зберігав майже 800 фотозображень та відеофайлів зі сценами дитячої порнографії на стаціонарному комп’ютері для особистого перегляду.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Дії 54-річного фігуранта задокументували працівники відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони обвинувальний акт спрямовано до суду.

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