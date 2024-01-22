На Харківщині протягом останніх 12 годин трапилось 3 пожежі: 4 людини загинуло

З вечора 21-го січня по ранок 22-го під час пожеж на Харківщині загинуло четверо людей.

Пожежі трапились з різних причин, але всі вони пов’язані із порушенням правил пожежної безпеки, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Повідомлення про першу пожежу на номер «101» надійшло о 21:26 21 січня.

Вона виникла внаслідок необережності під час поводження з вогнем у приватному будинку на вулиці Олексіївській в Шевченківському районі Харкова.

57-річний винуватець загинув. Площа горіння склала 50 кв.м. Вже о 21:50 вогонь вдалось локалізувати та о 22:53 ліквідувати.

О 07:19 22 січня стало відомо про другу пожежу, яка трапилась також у приватній оселі за адресою: Харків, проїзд Верещаківський.

На ній загинув 57-річний чоловік та 61-річна жінка. А загоряння трапилось через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівального приладу.

У кімнаті, де тіло загиблого знайшли рятувальники, горіла дерев’яна підлога на площі 6 кв.м.

Вогонь локалізували о 07:47 та повністю загасили о 09:14.

Нарешті, третя пожежа виникла у селі Краснопавлівка Лозівського району у приватному будинку на вулиці Козацькій.

Цього разу її причиною стала несправність пічного опалення.

Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло 75-річного власника.

Площа пожежі склала 15 кв.м. Її локалізація відбулась о 08:30, ліквідація – о 10:22.

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