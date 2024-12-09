На Харківщині прикордонники знищили окупантів разом із озброєнням

Розвідувально-ударні групи безпілотників підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» провели успішну операцію із застосуванням FPV-дронів на Харківщині.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
У результаті атаки на окупантів було знищено:
- ворожий транспортний засіб («буханку»), що забезпечував підвезення особового складу та боєприпасів;
- гармату МТ-12 «Рапіра»;
- міномет;
- камеру відеоспостереження.
Також підтверджено ліквідацію щонайменше п’ятьох окупантів.
«В одному з випадків FPV прикордонників залетів в укриття, з якого ворог відкрив вогонь, та щільності вогню не вистачило, щоб зашкодити нашому доброму дрону», – йдеться в повідомленні.
Протягом доби підрозділ «Скорпіон» використав понад 20 FPV-дронів.
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