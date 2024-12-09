На Харківщині прикордонники знищили окупантів разом із озброєнням

Розвідувально-ударні групи безпілотників підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» провели успішну операцію із застосуванням FPV-дронів на Харківщині.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

У результаті атаки на окупантів було знищено:

ворожий транспортний засіб («буханку»), що забезпечував підвезення особового складу та боєприпасів;

гармату МТ-12 «Рапіра»;

міномет;

камеру відеоспостереження.

Також підтверджено ліквідацію щонайменше п’ятьох окупантів.

«В одному з випадків FPV прикордонників залетів в укриття, з якого ворог відкрив вогонь, та щільності вогню не вистачило, щоб зашкодити нашому доброму дрону», – йдеться в повідомленні.

Протягом доби підрозділ «Скорпіон» використав понад 20 FPV-дронів.

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