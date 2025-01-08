На Харківщині судитимуть чоловіка, який задушив власну матір

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 листопада в одному із сіл Лозівського району в домоволодінні, де обвинувачений мешкав разом зі своєю матір’ю, зібралась компанія. Присутні вживали алкоголь. Через деякий час гості розійшлись, а господарі дому продовжили посиденьки.

Між обвинуваченим та його 60-річною матір’ю спалахнула сварка. Чоловік, маючи фізичну перевагу, обхопив руками шию родички й став давити до тих пір, поки потерпіла не перестала подавати ознак життя.

Того ж дня чоловіка затримали правоохоронці. На суд він очікує, перебуваючи під вартою.

Чоловіка судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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