Україна

На Харківщині судитимуть чоловіка: незаконно виробляв та збував цигарки

Автор Геннадій Семенов
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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Харківської окружної прокуратури Харківської області завершено досудове розслідування за фактами незаконного виготовлення тютюнових виробів, незаконного зберігання з метою збуту, збуту таких виробів, а також легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, з 2023 року обвинувачений на території домоволодіння свого батька у місті Чугуїв організував підпільний цех з незаконного виготовлення тютюнових виробів.

На Харківщині судитимуть чоловіка: незаконно виробляв та збував цигарки 7

«Бізнесмен» подрібнював тютюнову сировину та виготовляв цигарки без марок акцизного податку та надалі продавав «товар» оптом на території Харківського регіону.

Встановлено, що з квітня по жовтень минулого року ділок встиг виготовити майже 80 тис. цигарок. Ціна за 20 штук для оптових покупців складала 21 гривню.

На Харківщині судитимуть чоловіка: незаконно виробляв та збував цигарки 9

Під час санкціонованих обшуків, крім цигарок, вилучено спеціальне обладнання для виготовлення тютюнових виробів, зіп-пакети для фасування, коробки з сигаретними гільзами та грошові кошти. На вказане майно судом накладено арешт.

Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Обвинуваченому загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

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