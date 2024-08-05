На Харківщині судитимуть чоловіка: незаконно виробляв та збував цигарки

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Харківської окружної прокуратури Харківської області завершено досудове розслідування за фактами незаконного виготовлення тютюнових виробів, незаконного зберігання з метою збуту, збуту таких виробів, а також легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, з 2023 року обвинувачений на території домоволодіння свого батька у місті Чугуїв організував підпільний цех з незаконного виготовлення тютюнових виробів.

«Бізнесмен» подрібнював тютюнову сировину та виготовляв цигарки без марок акцизного податку та надалі продавав «товар» оптом на території Харківського регіону.

Встановлено, що з квітня по жовтень минулого року ділок встиг виготовити майже 80 тис. цигарок. Ціна за 20 штук для оптових покупців складала 21 гривню.

Під час санкціонованих обшуків, крім цигарок, вилучено спеціальне обладнання для виготовлення тютюнових виробів, зіп-пакети для фасування, коробки з сигаретними гільзами та грошові кошти. На вказане майно судом накладено арешт.

Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Обвинуваченому загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

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