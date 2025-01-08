На Харківщині судитимуть чоловіка: систематично ґвалтував своїх малолітніх доньок

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за фактами зґвалтування осіб, які не досягли чотирнадцяти років (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець одного з населених пунктів Лозівського району з весни 2022 року систематично ґвалтував своїх доньок. Потерпілим дівчатам на момент початку вчинення злочину було 9 і 13 років. Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з доньками наодинці та надалі наказував нікому не повідомляти про це.

Протиправні дії ґвалтівник чинив до жовтня 2024 року, поки правоохоронці не викрили його. Зловмиснику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Чоловіка судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

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