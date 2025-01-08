На Харківщині триває евакуація з прифронтових районів: ще 19 людей доставили в безпечні місця

Поліція евакуювала 19 людей з населених пунктів Куп’янського району, які піддаються ворожим обстрілам.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Поліцейські службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця і передали волонтерам.

За три дні працівники сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області вивезли мешканців з Купʼянської, Курилівської та Кіндрашівської територіальних громад.

Заходи з порятунку громадян здійснювалися у місті Куп’янськ, селищах Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Курилівка, Біле, Сенькове, Радьківка, Лісна Стінка, Просянка та Моначинівка.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”