На Харківщині триває евакуація з прифронтових районів: ще 19 людей доставили в безпечні місця

Поліція евакуювала 19 людей з населених пунктів Куп’янського району, які піддаються ворожим обстрілам.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Поліцейські службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця і передали волонтерам.
За три дні працівники сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області вивезли мешканців з Купʼянської, Курилівської та Кіндрашівської територіальних громад.
Заходи з порятунку громадян здійснювалися у місті Куп’янськ, селищах Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Курилівка, Біле, Сенькове, Радьківка, Лісна Стінка, Просянка та Моначинівка.
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