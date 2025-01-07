На Харківщині триває реконструкція електромереж

У Дергачах та Люботині реконструювали електромережі в рамках реалізації інвестпрограми.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Енергетики завершили чергові проєкти в рамках реалізації інвестиційної програми АТ «Харківобленерго» на 2024 рік.

«Було встановлено новий трансформатор, 144 електроопори, змонтовано нові проводи ліній 10 та 0,4 кВ. Ключовою метою всіх цих заходів є покращення якості надання послуг споживачам та підвищення рівня надійності електропостачання», – зазначили у товаристві.

Так само в рамках реалізації інвестпрограми в Люботині реконструйовано дві повітряні лінії 0,4 кВ.

«У рамках проєкту було встановлено новий трансформатор, замінено 141 електроопору, змонтовано понад 2 км проводу. Це дало можливість знизити навантаження на мережу та покращити якість послуги», – підкреслили в обленерго.

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