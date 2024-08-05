На Харківщині триває відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів

В Ізюмі на Харківщині триває відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок збройної агресії рф.

З початку повномасштабної війни майже 80% інфраструктури міста зазнало ушкоджень, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Аварійно-відновлювальні роботи фінансуються з місцевого бюджету та державної субвенції. Пріоритет надається ремонту будинків, де продовжують мешкати люди.

Відремонтували та ремонтують 6 багатоквартирних будинків у самому Ізюмі та 4 будинки в селі Мілова Ізюмського району, зазначив Синєгубов, відновлюється також пошкоджена росіянами будівля Ізюмської міської ради, зазначив Синєгубов.

Роботи включають утеплення фасадів, ремонт вхідних груп та загальних місць користування, відновлення покрівлі, віконних та дверних блоків.

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