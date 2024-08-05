На Харківщині у річці Студенок масовий мор риби: розпочато слідство

Правоохоронними органами внесено відомості до ЄРДР за фактом порушення правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні у медіа стала ширитись інформація про масовий мор риби у річці Студенок в селі Хроли Харківського району. У ході огляду місця події спільно зі слідчими поліції та представниками органів контролю, а саме спеціалістами екологічної інспекції відібрано проби води для проведення відповідних досліджень.

Вилучену в ході огляду рибу направлено в лабораторію для проведення інструментально-лабораторних досліджень причин загибелі.

Після цього буде призначено відповідні судові експертизи.

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