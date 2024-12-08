На Харківщині ЗСУ відбили штурм окупантів: відео

Напередодні, 7 грудні, поблизу населеного пункту Кругляківка Куп’янського району Харківської області українські військові відбили штурм окупантів. Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Штурм відбивали бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади спільно з Першою Президентською бригадою НГУ «Буревій».

Противник розпочав наступ у ранковий час, використовуючи погану видимість для просування піхоти.

У ході бою було знищено дві бойові машини (МТ-ЛБ та БМП), ліквідовано п’ять окупантів, ще одного поранено.

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