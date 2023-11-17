На Харківщині в одному з освітніх закладів будують бомбосховище

Проєкт бомбосховища у Люботині реалізовується на кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Об’єкт включено до Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2023 рік.

Будівництво нового бомбосховища розраховане на 2 роки, тому об’єкт є перехідним на 2024 рік.

«Безпечний освітній простір – це один з пріоритетів у роботі державної, обласної та місцевої влади.

Також плануємо залучати міжнародних донорів і збільшити кількість проєктів з будівництва бомбосховищ у наступному році», – сказав Олег Синєгубов.

Загальна кошторисна вартість цього об’єкта становить майже 73 мільйони гривень.

На сьогодні улаштовано тимчасові проїзди та споруди, фундаментну плиту, а також здійснено земляні роботи. Зараз будівельники зводять монолітні стіни.

«Під час будівництва враховані також аспекти щодо створення безбар’єрного простору.

Буде забезпечено доступ для маломобільних груп населення, відповідно до норм облаштуємо сантехнічні вузли, підйомники тощо», – зазначив начальник Харківської ОВА.

Нагадаємо, цьогоріч також розпочалося будівництво бомбосховища у Коротичі Пісочинської громади.

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