Україна

На Харківщині в приватному будинку сталася пожежа: загинув чоловік

Автор Геннадій Семенов
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На Харківщині поліція розслідує обставини пожежі, внаслідок якої загинув чоловік.

Про це повідомляє поліція Харківської області.
 
Ввечері 7 грудня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку в селищі Нова Покровка Чугуївського району.

На Харківщині в приватному будинку сталася пожежа: загинув чоловік 7
На Харківщині в приватному будинку сталася пожежа: загинув чоловік 9

Під час огляду місця події поліцейські виявили тіло 69-річного власника домоволодіння. 35-річному чоловіку та 69-річній жінці надана медична допомога на місці.

На Харківщині в приватному будинку сталася пожежа: загинув чоловік 11
На Харківщині в приватному будинку сталася пожежа: загинув чоловік 13

Попередньо, пожежа могла виникнути через замикання електропроводки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України фактом.

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