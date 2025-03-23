На Харківщині внаслідок удару БпЛА «Ланцет» постраждав чоловік

Удень 23 березня російський безпілотник вдарив по селу Руська Лозова Харківського району.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок удару дістав поранення 54-річний місцевий житель. Постраждалого доставили до лікарні для надання допомоги.
Попередньо встановлено, що війська рф застосували для атаки по мирному населенню БпЛА «Ланцет».
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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