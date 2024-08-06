На Харківщині внаслідок удару дроном поранено поліцейського

Минулої доби рашисти застосували проти цивільного населення Харківської області артилерію, FVP-дрони, БПЛА.

Про це повідомляє начальник ГУНП в харківській області Володимир Тимошко.

На Харківщині у місті Куп’янськ 5 серпня внаслідок ворожих обстрілів FPV-дронами під час виконання службових обов’язків дістав поранення поліцейський, – зазначив Тимошко.

Пошкоджено два службових автомобілі.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 4 серпня поліцейські вивезли з території Куп’янського, Чугуївського, Харківського районів 29 людей.

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