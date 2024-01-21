На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік

Ввечері 20 січня окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп’янського району. Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження.

Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів області, зокрема: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району.

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