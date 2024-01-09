На Харківщині вогнеборці під час ліквідації пожежі врятували кішку

9 січня о 12:35 у Вовчанську сталася пожежа в житловому будинку. На місце виклику прибув черговий караул 47-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Полум’я охопило домашні речі та меблі у кімнаті будинку на площі 20 кв. м. Через сильне задимлення рятувальникам в осередку горіння довелося працювати у захисних апаратах. З помешкання вогнеборці врятували хатню кішку.

О 13:40 пожежа була локалізована, а о 14:40 повністю ліквідована. Попередня причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.









Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”