На Харківщині виявили чергову помічницю окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 50-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка селища Борова Ізюмського району під час окупації населеного пункту отримала «пропозицію» від російських загарбників.

Жінка добровільно стала «специалистом сектора делопроизводства Боровского территормального управления ВГА Изюмского района Харьковской области».

На цій «посаді» колаборантка приймала, реєструвала та опрацьовувала вхідну кореспонденцію.

За роботу на ворога фігурантка отримувала заробітну плату в російських рублях.

Також встановлено, що до повномасштабного вторгнення рф на територію України вона працювала секретарем у Борівській селищній раді.

Перед деокупацією регіону їй вдалось втекти до рф. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

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