На Харківщині викрито чергову помічницю окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 63-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що в червні 2022 року під час окупації міста Ізюм місцева мешканка добровільно працевлаштувалась до адміністрації ворога. Жінка обійняла посаду «специалиста отдела землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры».

«Спеціалістка» займалась документацією відділу та виконувала вказівки вищого керівництва, за що отримувала заробітну плату в російських рублях.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили колаборантку.

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