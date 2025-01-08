На Харківщині викрито чоловіка: допомагав окупантам керувати ринком

СБУ викрила колаборанта, який під час захоплення Харківщини співпрацював з окупантами.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який працював на рашистів під час окупації Куп’янського району.

За даними слідства, влітку 2022 року 64-річний місцевий мешканець допомагав загарбникам утверджувати окупаційний режим на посаді начальника «Куп’янського міського ринку».

Після захоплення частини території зловмисник добровільно виконував «розпорядження» нової фейкової влади. Чоловік керував ринком, віддавав накази і вказівки працівникам, а також контролював їх виконання.

Також, колаборант змушував місцевих підприємців перереєстровувати компанії за законодавством рф та наголошував на тому, що російська влада у м. Куп’янську назавжди.

Окрім цього, колаборант розпоряджався фінансами та майном на користь рф.

Також він виконував організаційно-розпорядчі функції, керував підлеглими працівниками та відвідував наради у ворожій адміністрації.

Напередодні деокупації Куп’янського району колаборант втік на територію рф, де наразі переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів зловмиснику оголошено про заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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