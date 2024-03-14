На Харківщині викрито інформатора: передавав ворогу дані про системи ППО

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 46-річному чоловіку за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, наприкінці грудня 2023 року безробітний мешканець села Близнюки Лозівського району почав спілкуватись з представником рф через месенджер «Телеграм». Від ворога мешканець Харківщини отримав завдання на проведення підривної діяльності, на що погодився.

Підозрюваний вишукував у Лозівському районі місця знаходження українських вертольотів та передав ці дані російському куратору.

Чоловік їздив і до Харкова, щоб знайти системи ППО у місті. Цю інформацію він також передав ворогу, відправивши зображення карти місцевості з позначкою, де розташована протиповітряна оборона.

Також підозрюваний в домашніх умовах планував розробити саморобний вибуховий пристрій, який був необхідний для підриву залізничних колій з метою порушення логістики постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Харківщині.

Проте реалізувати зловмиснику це не вдалось: правоохоронці викрили чоловіка.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій.

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