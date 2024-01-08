Україна

На Харківщині з-під завалів у будинку в Змієві дістали загиблу жінку (відео)

Автор yelyzaveta
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8 січня приблизно о 7:00 ворог атакував ракетами місто Зміїв на Харківщині. Зафіксовано два влучання у приватний житловий сектор. З-під завалів будинку дістали 63-річного чоловіка та 62-річну жінку, врятованих госпіталізовано.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пізніше з-під руїн під час пошукових робіт рятувальники вилучили тіло загиблої 63-річної жінки.

На Харківщині з-під завалів у будинку в Змієві дістали загиблу жінку (відео) 7

У Київському районі Харкова ворожа ракета влучила на територію навчального закладу, задокументовано пошкодження будівель.

Наразі точний тип ракет встановлюється. Всі профільні служби працюють на місцях обстрілів.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області та Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

  • На Харківщині з-під завалів у будинку в Змієві дістали загиблу жінку (відео) 9
  • На Харківщині з-під завалів у будинку в Змієві дістали загиблу жінку (відео) 11
  • На Харківщині з-під завалів у будинку в Змієві дістали загиблу жінку (відео) 13
  • На Харківщині з-під завалів у будинку в Змієві дістали загиблу жінку (відео) 15
  • На Харківщині з-під завалів у будинку в Змієві дістали загиблу жінку (відео) 17
  • На Харківщині з-під завалів у будинку в Змієві дістали загиблу жінку (відео) 19
  • На Харківщині з-під завалів у будинку в Змієві дістали загиблу жінку (відео) 21

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