На Харківщині за тиждень два випадки підривів цивільних на вибухівці – ХОВА

Минулого тижня на Харківщині внаслідок підривів вибухонебезпечних предметів одна людина загинула, ще троє зазнали травм.

Про це повідомив начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі ХОВА.

«30 липня в селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався вибух невідомого вибухового пристрою, внаслідок якого загинув 61-річний чоловік. 2 серпня у селі Кам’янка Ізюмського району 50-річний місцевий мешканець наступив на невідомий вибуховий пристрій. Вибухом йому відірвало ступню. У цей же день ще двоє чоловіків, 1983 та 1986 років народження, постраждали від вибуху невідомого ВНП у полі поблизу села Вишнівка Кіндрашівської громади», – повідомив Артем Астахов.

За період з 29 липня по 5 серпня сапери ДСНС ліквідували 360 ворожих боєприпасів. Загалом з початку війни піротехніки виявили та знешкодили більш ніж 98 тисяч ВНП.

На Харківщині працюють 40 піротехнічних розрахунків, 223 саперів та 98 одиниць техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі 12 машин механізованого розмінування.

Протягом тижня в області та Харкові рятувальники 23 рази виїжджали на пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

«31 липня російська авіація завдала бомбового удару по приватному сектору селища Великий Бурлук та прилеглого села Горяне Великобурлуцької громади Купʼянського району. Через обстріли загинула дружина нашого рятувальника, а їхній 10-річний син отримав поранення, був госпіталізований до лікарні. Будинок, в якому проживала сім’я рятувальника вщент зруйнований. Від імені колективу Харківського гарнізону висловлюємо щирі співчуття нашому побратимові, рідним та друзям загиблої», – зазначив начальник ДСНС в Харківській області.

У природних екосистемах виникло 147 пожеж, 14 з них – лісові. Наймасштабніша трапилася на території Червонооскільського лісництва Ізюмського лісгоспу. Пожежу на площі 17 гектарів. ЇЇ ліквідація ще триває.

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